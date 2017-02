Por Karen Hernández

Muchas de nosotras aún no superamos la partida de Obama de la Casa Blanca, y aunque tenía que pasar, es inevitable sentir nostalgia por ver a esta pareja presidencial disfrutar, no sólo de su puesto sino de su vida como una de las parejas más influyentes de los últimos tiempos.

Los Obama, han estado juntos desde ahce 28 años y llevan 23 de casados y sin duda creemos que aún tienen un largo camino por delante ya que, al menos ante nuestros ojos, siempre se han mostrado como un equipo y un matrimonio ejemplo a seguir.

Pero si de claves de éxito en esta pareja hablamos, podemos decir que además de la excelente comunicación, el respeto y la admiración que existe entre ambos, está el tener tiempo para disfrutarse, lejos de los pendientes y el estrés de atender una nación. Por eso, los Obama no tienen problema alguno en pasar unos días en las playas del Caribe.

La ex primera dama subió a su cuenta de Twitter una fotografía donde pueden verse los pies de ambos en la arena y junto a ésta, escribió un mensaje en Twitter que decía: "Feliz Día de San Valentín al amor de mi vida y mi compañero favorito de la isla".

Happy Valentine's Day to the love of my life and favorite island mate, @BarackObama . #valentines pic.twitter.com/n3tEmSAJRT

Happy Valentine’s Day, @michelleobama! Almost 28 years with you, but it always feels new. pic.twitter.com/O0UhJWoqGN