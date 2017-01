Sia estrena una nueva canción, y junto a la bailarina Maddie Ziegler, hicieron del video musical, una obra de arte

Por Karen Hernández

Sia es una de esas cantantes de las que no nos enteramos mucho, pero que cuando vemos su nombre en los tabloides, sabemos que se trata de algo grande.

Y es que esta peculiar cantante, no tendrá el cuerpo estrella, ni la sedosa cabellera que la industria tanto quiere, pero de que su música es garantía de éxito lo es. ¿Quién necesita tener cuerpo de plástico para llegar a lo grande? De hecho, la cantante australiana ha sido responsable de varios éxits, cantados por otros artistas, como Rihanna, Britney Spears o Celine DIon.

DESCUBRE MÁS

Pero Sia no está sola, pues en cada video que hace de su música aparece Maddie Ziegler, la niña bailarina que es todo un prodigio. Maddie tiene 13 años, pero su carrera en el baile comenzón incluso antes de aprender a caminar. La chica debutó en el reality show "Dance Moms" y desde 2016, se convirtió en la mano derecha de Sia para hacer de sus producciones toda una obra de arte.

Hoy, este dúo dinámico ha sacado un nuevo sencillo titulado "Never Give Up", de la película "Lion", protagonizada por Dev Patel, Nicole Kidman y Rooney Mara, basada en el libro de Saroo Brierley y Larry Buttrose, "A Long Way Home".

La canción es su quinta colaboración juntas y se sitúa en una estación de tren abandonada. Aunque en esta ocasión no hubo un gran despliegue de coreografía, Maddie logró transmititr toda la emoción de nostalgia y de añoranza. La historia de este clip, está basado en la trama de la película, donde un hombre busca regresar a su casa, en India y reencontrarse con su familia perdida. Este sólo es el video lírico (con la letra de la canción), así que aún habrá que esperar por el oficial.

tLo cierto es que las canciones de Sia son muy pegajosas, pero si se analizan a fondo, no son temas fáciles de digerir, como el alcoholismo, las drogas, la prostitución y el suicidio. Sia también se involucra con temas de actualidad y los disfraza de poderosas letras y un baile en manos de Maddie.

Es así como la canción "The Greatest" habla sobre la masacre homofóbica que se vivió en el club nocturno Pulse, en Orlando (se pueden ver detalles simbólicos sobre esto). En "Chandelier", retrata sus propios problemas con el alcohol y las drogas, a comienzos de su carrera y de cómo recurría a esto para "enfrentar" sus miedos y claro, nadie mejor que la expresividad de Maddie para transportarnos a este mundo que Sia nos propone.

Lo cierto es que, entre las dos, han logrado en poco tiempo lo que pocas estrellas del pop : el reconocimiento internacional y un enorme éxito sin siquiera mostrar su rostro.

Síguenos en Facebook

Síguenos en Twitter

Síguenos en Instagram

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

Trabaja con el chacra de la energía del poder, la voluntad y el control

Y EN IMÁGENES

10 frases de Walt Disney que te motivarán a alcanzar tus sueños