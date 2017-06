Cada vez hay más indicios de que la cantante no volverá a pisar un escenario.

Por Dayana Alvino

No hay otra cantante que haya podido llegar a nuestro corazón con canciones de desamor que Adele. Escuchándola hemos llorado, reído y recordado a nuestros ex más de una vez. Además, su voz es tan extraordinaria que verla en vivo es un verdadero placer. O era.

Y es que, Adele dejó una carta escrita a mano en a los fans que asistieron a su primera presentación en el Estadio de Wembley, Londres, donde da a entender que su gira actual podría ser la última de su carrera.

"Quería que las últimas actuaciones fueran en Londres porque no sé si volverá a irme de gira y entonces quería que la última vez fuera en casa", escribió Adele.

Adele también expresó que después de los 123 conciertos que ha brindado en todo el mundo en tan solo un año, llegó al final. Que ella es demasiado hogareña y encuentra mucha alegría en las cosas pequeñas; además, afirma que hizo las presentaciones solo por los fans, pero que tiene "un historial de giras terrible", por lo que quería terminar con ellas en casa.

Esta no es la primera vez que Adele sugiere que no volverá a pisar un escenario, hace algunos meses durante su última presentación en Australia le dijo a su público que no era nada buena para las giras, que tenía miedo escénico paralizante y que no sabía si lo haría de nuevo. A lo que obviamente todos reaccionaron con un "¡Noooooo!".

Esperemos que Adele pueda superar su miedo y no abandone los escenarios nuevamente, mucho menos para siempre.

