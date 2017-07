Todo sucedió luego de la muerte de la mamá de Marc Anthony

La semana pasada la muerte de madre de Marc Anthony sacudió a las redes sociales. El cantante escribió un mensaje en el que le agradecía y se despedía de Guillerminna Quiñones. Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar, pues el cantante es uno de los salseros más queridos.

La controversia no se hizo esperar ya que Jennifer Lopez, ex pareja del cantante y madre de sus hijos, subió una imagen a Instagram de un par de zapatos y no un mensaje de condolencias para Marc. La que sí lo hizo así fue Shannon de Lima, con quien el puertorriqueño estuvo casado.

La modelo compartió un mensaje en Twitter en el que se puede leer: "El cielo le ha dado la bienvenida a un nuevo ángel...Que en paz descanse". De inmediato, los comentarios a favor de Shannon no se hicieron esperar, pues los fanáticos de Marc señalaron que le dio una lección a JLo, luego de que se mostrara poco sensible ante la pérdida del cantante. Aunque JLo compartió una emotiva imagen de la mamá de Marc y sus hijos, los fans del puertorriqueño no le perdonaron la poca sensibilidad que mostró.

El Cielo le ha dado la bienvenida a un nuevo ángel.... Que en Paz descanse!!!! 🙏🏼💔 — SHANNON DE LIMA (@Shadelima) 29 de julio de 2017

Pese a la triste pérdida, el cantante apareció en el escenario el sábado pasado. Cuando interpretó 'Tu amor me hace bien', Marc dedicó la melodía a su madre a quien se refirió como su nuevo ángel de la guarda.

