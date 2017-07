Redacción Nueva Mujer

En una entrevista en el programa 'Rosario Directo', Danilo Michaut, el DJ de la boda de Messi, explicó la razón por la que en el festejo solamente sonó una canción de la artista colombiana.

"Yo puse en la primer tanda el tema 'La Bicicleta', de Shakira y Carlos Vives, y ella en ese momento se fue del salón, pero no sabemos si fue por el tema... o fue al baño, qué sé yo", relató el 'Dj' al espacio televisivo.

Más adelante explicó que "pudo haber sido cualquier cosa", pero que "por las dudas, me dijeron, de parte de la organización, no pongas más Shakira" con el fin de "no generar una incomodidad", pues el objetivo es que todos los invitados pasaran un buen rato.

