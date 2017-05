A pesar de haber tenido una participación exitosa al lado de Adam Levine y Usher

Por redacción Nueva Mujer

Shakira está pasando un momento estupendo tanto artística como profesionalmente. Hace algunos días relató que su faceta como mamá a hora es su prioridad y lo ha dejado claro luego de ser cuestionada sobre su regreso a 'The Voice', programa en el que compartió con Adam Levine, Usher y Blake Shelton.

DESCUBRE MÁS:

Shakira reveló a Entertainment Tonight las razones por las que definitivamente no formará parte de este programa de nuevo. "No, no volvería porque para mí es muy difícil estar lejos de mi familia. Fue una gran experiencia y por supuesto echo de menos a los chicos, fueron muy divertidos, pero definitivamente no volvería. En este momento estoy de nuevo haciendo música y voy a estar de gira muy pronto, a finales de año".

También dijo que antes ella era el centro de su universo, pero desde que se convirtió en madre, es el 'satélite de sus hijos'. "Estoy totalmente en torno a ellos. Ellos son el centro de mi universo y mi mayor prioridad en la vida para asegurarse de que se sienten amados y que se convertirán en buenas personas, grandes seres humanos. Es mi objetivo número uno y todo lo demás es secundario ".

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

30 fotos que muestran la dramática transformación de la cara de Kim Kardashian

Y EN VIDEO

SexualMente: ¿Casarse es la mejor opción para vivir en pareja?