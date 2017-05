La colombina expresó lo feliz que está con sus hijos, pero también de algunos retos a los que se ha enfrentado

Shakira está atravesando por buen momento tanto personal como artístico. Su estable relación con el futbolista Gerad Piqué ha dado frutos y sus hijos están más hermosos que nunca, parecería que entre tanto ajetreo lanzar una nueva producción discográfica sería inimaginable, pero no fue así, Shak decidió lanzar 'El Dorado', material discográfico con el que consiguió un rotundo éxito en unas cuantas horas.

La cantante concedió una entrevista a la agencia EFE, en la que, entre otras cosas, habló de la maternidad y cómo combina su faceta de mamá con la de cantante y compositora. "Para mí lo primordial en mi vida es mi familia, el amor, la salud, lo demás no tiene tanto peso... Quizá porque ser madre es ahora mi trabajo fundamental, el más duro, pero también el más satisfactorio. Entrar en el estudio se ha convertido en un hobby".

La colombiana dio la entrevista en una viaje fugaz entre Madrid y Barcelona, se refirió a lo difícil que le haba resultado volver a componer, luego de no hacerlo en mucho tiempo y cómo su familia influyó en ese proceso creativo. "Tuve que encontrar la armonía entre mi mundo físico, el intelectual y el de ser madre. Todo entró en algún momento en conflicto, pero cuando pude sortearlo y sobreponerme, empezaron a llegar las canciones".

Ni embarazo ni boda

En otra entrevista difundida por Univisión, Shakira señala que no, no está embarazada y que toma con filosofía cuando se lo dicen, pues piensa que ha aumentado algunos kilos. Tampoco habrá boda, entre bromas y risas, dijo que no, no ha sido invitada a su propia boda con el futbolista español.

