Se trata de una historia de suspenso basada en el libro de Jay Asher

Por Andrea Sánchez

Selena Gomez puso fin a su gira de conciertos pues su estado de salud estaba viéndose afectado por los viajes en exceso y un ritmo de vida agitado. Aunque la joven cantante y actriz dejó los escenarios siguió trabajando como productora para Netflix, así es, Selena se estrena como productora ejecutiva.

El proyecto es una serie denominada '13 Reasons Why' basada en un libro que lleva el mismo título del escritor Jay Asher. La historia se basa el 13 cassettes que una chica que se ha suicidado deja en los que explica los motivos y en los que también culpa a 13 personas que, de manera indirecta, la llevaron a ese trágico desenlace.

La serie estará disponible el 31 de marzo a través de Netflix, y esta historia promete mantenernos al filo de los asientos. Selena, como mamá orgullosa, compartió el tráiler de esta serie de la que seguro se hablará mucho en los próximos meses. No es la primera vez que Selena trabaja con Netflix, el año pasado protagonizó The Fundamentals of Caring de la mano del servicio en streaming con excelentes resultados.

