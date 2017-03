No, no se trata de drogas, la joven cantante se volvió adicta a Instagram

Por Andrea Sánchez

Seamos honestas, cuántas de nosotras podemos estar un día sin el celular o sin conexión a internet y no sentir ansiedad. La verdad es que los dispositivos móviles se han convertido en parte de nuestra vida y a veces desintoxicarnos del uso de Instagram o Facebook se vuelve una necesidad.

Ahora imagina que eres Selena Gomez, la cantante más influyente de Instagram y que cada que publiques algo, será visto por un millón de personas (como mínimo), tendrás comentarios positivos y negativos sobre lo que publicas, sobre la forma en la que luces, todos creerán que tienen derecho a opinar sobre ti.

Selena reveló a Vogue que uno de los motivos que la llevaron a alejarse de los escenarios y las redes sociales estuvieron influenciados por su adicción a Instagram. Luego de ser nombrada la celebridad más influyente en esta red social, la crisis se hizo presente. "En cuanto me convertí en la persona con más followers de Instagram, me asusté bastante... Se convirtió en algo que me consumía. Era el motivo por lo que me levantaba y acostaba cada día. Era una adicta, y sentía que estaba viendo cosas que no quería ver, como si estuviese metiendo cosas en mi cabeza que en realidad no quería que me importaran. Siempre termino sintiéndome fatal cuando miro Instagram".

Por fortuna, la cantante está mejor que nunca, lista para continuar con su vida. En la entrevista que otorgó a la publicación estadounidense se lee más madura, más dispuesta y más tranquila.

