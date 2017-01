La cantante está saliendo con un famoso cantante que, al parecer, le ha robado el corazón

Todo parece indicar que Selena Gomez ha dejado atrás a Justin Bieber y Orlando Bloom. Y lo decimos porque recientemente se publicaron unas imágenes en las que se ve a Selena abrazando y besando a Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd.

De acuerdo con el portal E! News, la pareja fue captada después de una romántica cena en el restaurante Giorgio Baldi en Los Ángeles, California. Una fuente anónima reveló: "Estuvieron allí durante tres horas y cuando salieron estaban felices".

The Weekns es ex novio de Bella Hadid, hermana de Gigi Hadid y una de las mejores amigas de Selena, aunque estamos seguros que no habrá ningún problema en el famoso 'squad' de amigas.

¿Les gusta esta nueva parejita?

New couple alert??? #selenagomez and #theweeknd 💑 A photo posted by Celebrity & Entertainment News (@15secondsofpop) on Jan 11, 2017 at 9:25am PST

