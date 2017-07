A pesar del éxito que ha tenido la cantante, no ha tenido un camino fácil debido a cuestiones de salud

Por Karen Hernández

Selena Gomez es sin duda una de las celebridades más queridas del momento. El enorme salto que dio de "niña Disney" a una princesa del pop es muestra clara de su gran talento y potencial que tiene como artista.

Pero Selena también se ha mostrado como una joven de carne y hueso, cuya vida de famosa no es sinónimo de glamour y fiesta 24/7.

Selena nació el 22 de Julio de 1992 en Grand Prairie, Texas, Estados Unidos y sí, tiene raíces mexicanas por parte de su padre, quien es mexicano. Su madre la tuvo a los 16 años y cuando Selena tenía nada más que cinco años sus padres se separaron. Según ha revelado en diversas entrevistas, Selena heredó su pasión por la actuación y el espectáculo de su madre, ya que esta era una actriz de teatro y hoy es productora de teatro y televisión.

El inicio de una prometedora carrera

La cantante hizo su debut a los siete años, cuando apareció en la serie infantil Barney y sus amigos. Aunque tuvo diversos papeles e pequeñas producciones, la carrera de Selena en realidad despuntó cuando se convirtió en protagonista de Los Hechiceros de Waverly Place, una de las series más exitosas de Disney Channel de donde también se desprendió una película.

Al terminar la serie, Selena probó suerte en la músic, en manos de la compañía discográfica Hollywood Records, impulsando a la cantante como Selena Gomez & The Scene con la que lanzó tres álbumes: Kiss & Tell, A year without rain y When the sun goes down.

Pero una joven tan talentosa y ambiciosa como Selena Gomez no podía quedarse con lo que todos hacen y decidió involucrarse en los negocios con su propia línea de ropa, Dream Out Loud By Selena Gomez, así como participar en diversas causas sociales, entre las que adoptó el cargo de embajadora de la buena voluntad de la UNICEF.

La caída de una estrella

Selena estaba en la cima de su carrera cuando de la nada, decidió poner en pausa su gira y alejarse del ojo público, ¿la razón? Padece de lupus, una terrible enfermedad que afecta su sistea inmunológico de destintas maneras. Así, la ansiedad, los ataques de pánico y la depresión eran recurrentes en la cantante y aún cuando lo tenía todo con su carrera, la cantante prefirió tomar un tiempo a solas para recuperarse. "Quiero ser proactiva y enfocarme en mejorar mi estado y mi felicidad y he decidido que la mejor manera de hacerlo será tomando un tiempo libre", expresó para una entrevista con la revista People.

El renacer de Selena

Pero justo cuando los fans pensaron que su ídolo se retiraría permanentemente de los escenarios, esta sorprendió con un poderoso regreso a la música y a la pantalla chica, pero esta vez no como actriz, sino como productora. Y es que Selena cerró el 2016 con más fuerza que nunca, con el estreno de la primer serie producida por ella y su madre: la controversial "13 Reasons Why" (Por Trece Razones), en Netflix.

La trama de la serie fue impactante para los espectadores pues sostenía de forma cruda temas como el acoso sexual, la violación y el suicidio entre los jóvenes. Esto fue una especie de reflejo de los miedos y ansiedades de la cantante pues confesó sentirse identificada con la vulnerabilidad de la protagonista.

No hay duda que Selena es una de las celebridades que mejor tiene los pies sobre la tierra; está libre de polémica, su relación con The Weeknd es de las más soñadas del momento, viene una segunda temporada de "13 Reasons Why" y su nuevo álbum solista, 'Bad Liar', ya se ha colocado en los primeros lugares de música desde que fue lanzado en mayo.

