El primer paso es un acercamiento en una cita y luego puedes pensar en una de estas 10 películas para verla con la persona que te gusta.

Por Gabriela Vaca Jaramillo

Ana Lucía Carrión, psicóloga y experta en relaciones de pareja, compartió 15 películas para que puedas verlas con esa persona que te gusta. Será un buen paso para compartir y avisorar un posible futuro juntos.

1) Hitch, el especialista en seduccion

2) La Cruda Verdad

3) Como si fuera la primera vez

4) Mi novia Polly

5) Cómo perder a un hombre en 10 días

6) Quiero robarme a la novia (Made of Honor)

7) Los fantasmas de mi ex

8) No me quites a mi novio (Something borrowed)

9) Votos de amor

10) Día de los enamorados

11) Una esposa de mentira

12) Amigos con derechos

13) Soltero en casa

14) Sex and the city

15) El diario de Bridget Jones

