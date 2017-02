Sorprende a tus amigas o a tu pareja con estas ideas

Por Andrea Sánchez

Este año el 14 de febrero cayó entre semana, sí, será martes y si piensas que eso es un impedimento para divertirte en compañía de tus amigas o pareja, tengo que decirte que no, puedes hacer muchas actividades o no, en compañía de esa persona especial. Aquí recomendaciones que te sacarán de apuros si aún no tienes plan.

Noche de autocinema

La Ciudad de México cuenta con dos autocinemas, uno en Polanco y otro en Insurgentes sur, para celebrar el 14 de febrero cuentan con dos funciones dignas de las almas más románticas. Puedes elegir entre 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' o 'The Notebook'. La primera está en sus dos sucursales, mientras que la segunda está disponible sólo en Polanco.

Tarde en la Alameda

Sí, puede que la idea no te parezca nada espectacular, pero la última remodelación de este espacio lo dejó espectacular. Puedes disfrutar de una tarde en Barrio Alameda, espacio que cuenta con varios restaurantes. No gastarás mucho y disfrutarás de la plática con tus amigas o pareja.

Son cubano

Aunque para llevar a cabo esta actividad tendrás que esperar hasta el 17 de febrero, lo cual viene de maravilla si cobras el 15. La Casa del Lago, en Chapultepec tendrá una serie de eventos relacionados con el son cubano. Habrá un festival en el que conocerás más de esta tradición. A eso de las 20 horas se llevará a cabo un concierto protagonizado por Osmany Paredes y Son Central, el sabor de Cuba sentirá.

Un detalle floral

No, no quiere decir que lleves a tu pareja a elegir flores, se trata de la exposición permanente de orquídeas que está de martes a domingo frente al Museo Tamayo. La entrada es a partir de las 10 de la mañana, el ambiente e inmejorable y no gastarás nada.

Tarde de magia

Si tu economía no te permite llevar a tu pareja a cenar o salir con tus amigas a una noche de solteras, el Centro Nacional de las Artes tiene una alternativa. Este 14 de febrero tendrán la proyección de 'El ilusionista', el la Biblioteca de las Artes. La entrada es libre por lo que sí, sólo deberás gastar en el boleto del metro.

