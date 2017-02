La actriz habló en exclusiva con el canal ‘Entertainment Tonight’ cómo vivió este momento

Por Andrea Sánchez

A pesar de que ya han pasado varias horas desde que se llevó a cabo la entrega 89 del Oscar, el error histórico que dio como ganadora a 'La La Land' en lugar de 'Moonligth' como mejor película, sigue dando de qué hablar.

En esta ocasión, la mexicana Salma Hayek, quien estaba cerca del 'backstage' fue la encargada de decir cómo vivió todo y sí, todo parece indicar que para ella fue un verdadero shock. La mexicana dijo a 'Entertainment Tonight' lo que pasó mientras daban por ganadora a Mejor Película a la cinta equivocada: "Yo escuché a uno de los encargados decir 'no, no, no, esa no es la película'. Y por eso me enteré antes de lo que había pasado".

"Y así lo vi antes de que ocurriera. Dije: '¿Qué van a hacer ahora? Y luego dije,' Oh, Dios mío, van a decirlo. En realidad lo vi antes que todo el mundo, fue un poco raro pero emocionante; y me alegro de que al menos dos películas se subiesen al escenario y fuesen aplaudidas".

Luego de la entrega de premios, la actriz llevó mariachis al 'after party' del Oscar, Así lo compartió en Instagram.

