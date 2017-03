La actriz dio una entrevista a la revista DuJour y no dudó en decir su opinión sobre el actual presidente de Estados Unidos

Por Andrea Sánchez

Salma Hayek es una de las mujeres mexicanas más exitosas de los últimos tiempos. Logró su sueño de ser actriz de Hollywood y no se quedó ahí, se convirtió en productora y en una de la mujeres más influyentes de la industria de la televisión gracias a su serie 'Ugly Betty'.

La veracruzana acaba de cumplir 50 años y está en su mejor momento, la publicación DuJour le realizó una entrevista en la que abrió su intimidad para dejar ver que es más feliz, más poderosa y que está más hermosa que nunca.

Salma realizó una película junto a Samuel L. Jackson y Ryan Reynolds, una película de acción, de esas que por su edad no consigue con facilidad. Cuando llegó el momento de las escenas de acción, le advirtieron que eran difíciles, ella las hizo y se demostró que 'todavía puede patear alto', aunque también dijo que " a la mañana siguiente estaba llena de moretones y no pude moverme por dos semanas, pero, hombre, ¿me mostré ese día?".

En Beatriz at Dinner, su rostro fue mostrado sin maquillaje, mal iluminado, era un retrato más real de ella, si se hubiese hecho algún arreglo no hubiera conseguido el papel. "A veces con la edad, obtienes mejores personajes. Me encanta jugar a la madre, y estaré emocionada de jugar con la abuela. Qué aburrido jugar esa parte [sexy] por el resto de mi vida. Creo que me dispararía a mí misma".

La actriz posee una bella natural, ha compartido cómo luce sin maquillaje y es definitivo, muchas mujeres en nuestros veintes desearíamos tener la lozanía de su piel, Salma sabe que la edad comenzará a hacer de las suyas, pero dijo en entrevista con esta publicación no creer en ciertos tratamientos estéticos: "No creo en Botox porque tu cara no se mueve, y es algo que tienes que hacer por el resto de tu vida, más y más cada vez. No veo las cosas a corto plazo. Pienso en la longevidad. Escucha, si hubiera algo que pudieras hacer para mantenerte bien, lo haría. Pero estoy enamorada de mi esposo, y quiero parecer una dama encantadora cuando tengo 70 años. Quiero que me vea y piense, 'Ok, mi chica es vieja ahora, pero todavía hay belleza.' "

Está claro que desde que contrajo matrimonio con François-Henri Pinault no necesita trabajar, pero ella ha seguido activa, declaró que le gusta trabajar, le parece divertido y a su familia le gusta. Además, dijo no tener la presión que tenía cuando era joven, ahora puede elegir películas porque le conviene hacerlas.

Sobre Trump, la mexicana dijo: "Me parece realmente interesante cómo constantemente acusa a la gente de las cosas que él mismo es".

