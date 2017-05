El actor acepta que siempre será relacionado con Edward Cullen pero ahora está dejando a todos boquiabiertos con su nueva película

Por Karen Hernández

El actor, famoso por interpretar al vampiro Edward Cullen en la saga de Crepúsculo, recientemente confesó en el New York Times que su comportamiento rebelde en el set de la primera película (2008), casi lo lleva al despido. Sus agentes tuvieron que intervenir pues Pattinson, alegando que trabajaba bajo un método actoral intenso, se peleaba con todos y explotaba de ira en el set.

Y es que lejos de lo glamoroso que puede ser un vampiro legendario, durante sus años de Crepúsculo, Pattinson no fue perdonado por críticos que no veían más allá de su belleza o que lo catalogaban como un objeto de deseo por las niñas en sus años de pubertad. A diferencia Kristen Stewart, quien posterior a la saga consiguió zafarse del papel, irónicamente y gracias a su comportamiento rebelde. A pesar de todo Pattinson reveló que haber estado en las cinco entregas de la saga fue un verdadero lujo y que realmente no le importa ser asociado por siempre con Edward Cullen pues por más superficial que haya sido el papel dijo que una de las mejores cosas es "que si has hecho cinco películas en una saga, has tenido que aceptar alguna responsabilidad por jugar el mismo personaje", dijo.

En 2012, tuvo la oportunidad de trabajar en Cosmopolis, la primer película que hizo después de Twilight y que fue presentada en el Festival de Cannes de aquel año. Esta fue la primera vez que Robert trabajó en algo más complejo pues su personaje era un billonario mujeriego y enfermo. "Me di cuenta de qué era lo que quería hacer.", reveló el actor.

Sorpresivamente y tras una larga ausencia, Pattinson fue elogiado por los criticos durante el Festival de Cine de Cannes 2017 gracias a la película "Good Time", donde interpreta a un ladrón que intenta rescatar a su hermano con discapacidad mental que es encarcelado. Esta es la primera vez que el actor sale completamente de la imagen fresca y de galán que ha tenido durante muchos años y luce completamente irreconocible. Muchos aún no teminan de aceptar que la trayectoria de Pattinson ha dado un giro de 180º y aunque siempre será "el vampiro que brilla", es un hecho que está empezando a ser recordado por triunfos más complejos como en "Good Time".

