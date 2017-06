El boricua pospuso la boda por cuestiones de agenda pero por lo que tiene planeado seguro será el evento del año

Por Karen Hernández

Hace unos meses, Ricky Martin anunció su casamiento con su prometido, Jwan Yosef, pero al poco tiempo pospuso la boda por cuestiones de agenda. Mucho se había especulado sobre el gran evento y aunque en un principio estaba planeado para el verano, la nueva fecha sigue siendo un misterio.

Sin embargo, se sabe que el intérprete de 'Venta pa'ca' dijo que ya no será en Nueva York como había anunciado sino en su país natal, Puerto Rico. El intérprete reafirmó que la celebración será a "a lo grande" además de un evento internacional debido a que su prometido es de Suecia y que también tiene familia en Siria que esperan asistan a la boda.

El boricua confesó para el portal de noticias E! News que jamás se imaginó lo complicado que sería planear una boda pero que todo vale la pena por el tiempo que llevan comprometidos. "Todo el mundo está hablando de la boda, pero nadie está hablando de la planificación de la boda, porque es tan difícil. No sabía lo complicado que era armar un evento como el que queremos", dijo el artista. "Hay una cosa segura. Me quiero casar en Puerto Rico. Es de dónde soy, de dónde es mi familia y es una escenario maravilloso. No solo para el que se quiera casar", reveló Ricky.

