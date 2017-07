Chester Bennington fue encontrado muerto esta mañana.

El cantante de Linkin Park, Chester Bennington de 41 años, se ha suicidado.

De acuerdo con la información que fuentes policiales compartieron a TMZ, el cantante se ahorcó en una residencia privada en Palos Verdes Estates en el condado de Los Angeles. Su cuerpo fue descubierto este jueves justo antes de las 9 AM.

Chester tenía seis hijos de dos esposas.

El cantante luchó con drogas y alcohol durante años. Había dicho en el pasado que había considerado suicidarse porque había sido abusado cuando era niño por un hombre mayor.

Chester sostenía una amistad muy cercana con Chris Cornell, quien también se suicidó en mayo.

Chester escribió una carta abierta a Chris el día de su suicidio.

Linkin Park ha tenido una serie de éxitos a lo largo de los años, incluyendo "Faint", "In the End" y "Crawling". Linkin Park cruzó los géneros musicales, colaborando con Jay-Z. Su más reciente álbum "One More Light" entró en los 200 más populares de la lista Billboard.