La relación que Taylor Swift y Tom Hiddleston fue una de las más polémicas de 2016 no sólo por la diferencia de edades o porque Taylor acababa de terminar su relación con Calvin Harris o porque Kanye West y Kim Kardashian tenían una guerra declarada en su contra, también lo fue porque un día, de la nada aparecieron juntos en Australia dándose muestras de cariño y días más tarde ella estaba conociendo a la familia del actor.

Luego de tres meses de tórrido romance trascendió que habían terminado su relación y no, no volvieron a aparecer junto en ningún sitio. Tom Hiddleston abrió su corazón para la revista GQ, ahí habló abiertamente de su relación con la rubia.

Fiel a su estilo británico el actor de 36 años habló de la intérprete de 1989, "Ella es una mujer increíble, es generosa, amable y encantadora. La pasamos muy bien". También se refirió a esa tarde del 4 de julio de 2016 cuando usó una camiseta en la que se leía "I ♥ T.S.".

Contrario a lo que muchos pensábamos, esa t-shirt no era una declaración de amor luego de pocas semanas de noviazgo, el actor la utilizó porque ese día sufrió una caída que le lastimó la espalda. Así lo dijo: "La verdad es que era el 4 de julio, jugábamos un juego y me resbalé lastimé la espalda. Yo quería protegerme del pasto y el sol. Entonces dije: '¿Alguien tiene una camiseta?' Y una de sus amigas dijo: 'Tengo esto'. "El amigo sacó el" I ♥ T.S. Fue una broma, entre amigos".

We ❤️️ T.H. GQ cover star #TomHiddleston talks #TaylorSwift, heartbreak, and great Bolognese at the link in bio. (📸 @nathanielgoldberg) Una foto publicada por GQ (@gq) el 8 de Feb de 2017 a la(s) 8:37 PST

Aunque no lo mencionó directamente, el actor británico dijo que el acoso de los medios de comunicación y la sobreexposición de su relación fueron algunos de los factores que terminaron con su noviazgo. "Tengo que ser tan psicológicamente fuerte por no dejar que las interpretaciones de otras personas sobre mi vida me afecten. Una relación existe entre dos personas. Siempre sabremos lo que era. Las narrativas que están ahí fuera han sido extrapoladas a partir de imágenes que fueron tomadas sin consentimiento o permiso, sin contexto. Nadie tenía el contexto para esa historia. Y todavía estoy tratando de encontrar una forma de tener una vida personal y protegerla, pero también sin esconderse".

