Siguen saliendo más y más avances de este entrañable clásico de Disney y con estos, nuestras ansias y ganas de verla van en aumento.

Por Karen Hernández

Estamos cada vez más cerca de ver el regreso a la pantalla grande de uno de nuestros clásicos favoritos de Disney: "La Bella y La Bestia", y aunque no se trata de la versión animada sino de carne y hueso, la selección de actores, las escenografías perfectamente recreadas y las entrañables notas de las música original, nos afirman que se tratará de una de las mejores producciones del año.



DESCUBRE MÁS

Aunque hemos visto un sin fin de avances (y una grabación filtrada de Emma Watson, cantanto), Disney no deja de sorprendernos con nuevas escenas que revelan un poco más de la personalidad de los personajes. Y es que, aunque ya los conocemos por la versión animada de 1991, no cabe duda que verlos encarnados por grandes actores, no hace emocionarnos como si fuera la primera vez que escuchamos de ellos.

Los anteriores avances estaban más enfocados en Bella (y con gran razón si se trata de la encantadora Emma Wtason), pero en estos 30 segundos, podemos acercarnos a Dan Stevens, en el papel de la Bestia, quien se deja ver con un sujeto noble, que más allá de su monstruosa apariencia, está esperanzado en tener el amor de Bella para que rompa el hechizo.

Síguenos en Facebook

Síguenos en Twitter

Síguenos en Instagram

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

10 frases de Walt Disney que te motivarán a alcanzar tus sueños