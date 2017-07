Muchos se preguntan por qué, si lo tienen todo, toman esta decisión. Es más complejo que eso.

Por Luz Lancheros

Metro LATAM

Dos suicidios con poco intervalo de tiempo, el de Chris Cornell y el de Chester Bennington, han desconcertado a miles a nivel mundial. Y como en todos los casos (incluido el de Robin Williams, querido por millones), muchos se han preguntado: "¿Por qué se matan, si lo tienen todo?"

MÁS: La mujer que intentó salvar a Chester Bennington de la depresión

Resulta que los ricos también lloran, como dice la popular telenovela. Que el tener fans, fama, dinero y reconocimiento no hacen felices a un ser humano en su totalidad. Metro consultó a Leonardo Aja, director de la fundación Buscando Ánimo, especialista en la prevención del suicidio, sobre qué causa el suicidio en los famosos.

MÁS: La reveladora carta de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, a Chris Cornell

¿Por qué se matan, si tienen cosas con las que sueña mucha gente?

Erróneamente se cree que tenerlo todo es tener solo una buena producción económica. Pero eso no es así: el dinero ayuda a solventar necesidades materiales, pero estas no solo se reducen a tener alimento, techo y ropa. Las necesidades humanas también escalan a otros niveles, como afectivas y sociales. Se tiene una idea errada de que quien lo tiene todo en lo económico ya tiene eso comprado y no. Vea usted a Howard Hughes ("El aviador"), un hombre rico pero terriblemente solo. Murió en una terrible pobreza espiritual porque nadie lo quería, era inaguantable. Tenía mucho dinero pero nunca fue feliz.

Una publicación compartida de LINKIN PARK (@linkinpark) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 3:49 PDT

MÁS: Ellos son algunos de los famosos que se suicidaron

En el caso de Chester Bennington, hay un historial de abuso de sustancias y lucha contra la depresión constante.

Está demostrado que el consumo de sustancias es un factor de riesgo en el mantenimiento de la salud mental. Esto no es opinable, está demostrado. No importa que tengas un Mercedes Benz, o una gran vivienda o un Rólex si en las noches te enloqueces con alcohol y cocaína y eso tiene un efecto directo sobre su sistema nervioso y te deprime. Y al alterar este comportamiento altera su relación con otros. Si la gente se metiera todo eso y fuera inofensiva no habría ningún argumento lo suficientemente poderoso para cuestionar el abuso de sustancias. Y el consumo de estas también termina dañando a otros. Todas estas personas tienen factores de riesgo. Raro era que no se hubiera suicidado, con perdón. Jim Morrison, Michael Jackson, Elvis, Amy Winehouse, Héctor Lavoe, Whitney Houston. La lista puede seguir. Todas estas personas o bien se suicidan o bien terminan muy mal, porque a pesar de haber tenido mucho dinero terminan abusando de las drogas y lesionan seriamente su calidad de vida.

MÁS: Mitos y realidades sobre la depresión, un trastorno que va más allá de sentirte triste

Bennington pudo superar su abuso de sustancias, así como Robin Williams, que también impactó con su muerte.

Williams tuvo problemas serios de alcoholismo y cocaína. Esos detalles cambian la interpretación de una historia. Muchas veces se hace un planteamiento simplista, que te suicidas porque te deprimes y ya. Pero hay que preguntarse por qué se deprimió y no solo es por un desbalance genético de neurotransmisores. Una persona que abusa de sustancias tiende a ser más proclive a desarrollar un cuadro depresivo. Cuando a uno le plantean el cuadro y le omiten detalles claves como esos es que surgen esos cuestionamientos.

MÁS: 10 famosos que han padecido depresión

"Ser cobarde o valiente no tiene nada que ver con el suicidio"

Metro también consultó con Jaime Carmona, especialista en psicología social, sobre otras causales del suicidio de Chester Bennington.

El suicidio tiene múltiples causales, factores sociales personales, etc. En cada suicidio de un famoso se debe analizar un contexto. En el caso de Chester Bennington también se debió a un abuso infantil. Hemos encontrado que quienes han sido abusados en su infancia son más proclives al suicidio. Esto no implica que todos se suiciden, pero hay una favorabilidad estadística hacia esto.

MÁS: 7 cosas que debes recordar, si amas a una persona con ansiedad

Un integrante de Korn le dijo a Chester que era un cobarde por haberse suicidado.

Las valoraciones de cobardía o valentía son ajenas al estudio académico y ajenas a una valoración científica del asunto. Corresponden a imaginarios que no se ligan con el estudio del fenómeno.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

Trabaja con el chacra de la energía del poder