Por Dayana Alvino

A millones de personas en el mundo nos rompió el corazón saber que Josh Peck no invitó a su boda a Drake Bell. Claro, esto obedece a que todos creíamos que su hermandad había traspasado las pantallas y que eran tan cercanos que siempre se acompañarían en sus momentos especiales. Pero, al parecer nuestra idea estaba muy lejos de la realidad.

Aunque Josh no ha dado una declaración oficial sobre la razón por la que no invitó a Drake a tan importante evento, recientemente en una entrevista en el programa ´Allegedly with Theo Von & Matheww Cole Weiss´ el actor habló sobre la relación que mantiene con su ex coprotagonista:

"Rara vez estamos juntos porque él está trabajando y yo estoy trabajando. No tengo una buena respuesta para la gente que me pregunta todo el tiempo '¿Dónde está Drake?'. Desearía tener una mejor respuesta, pero: ¿está en casa probablemente? No lo sé".

Estas palabras nos dejan claro que Josh y Drake no mantienen una solida amistad como creíamos (como el mismo Bell pensaba), pese a que convivieron cercanamente durante los tres años que duró la serie que los lanzó a ambos al estrellato.

Otra cosa que sabemos es que, de acuerdo con Us Weekly, cuando los invitados a la boda le preguntaron a Josh sobre dónde estaba Drake, él les respondió que no habían hablado en tres años. Que aunque se escribían mensajes el uno al otro en las redes sociales un par de veces al año, realmente nunca se comunicaron.

Situación que resulta extraña si recordamos que hace poco Drake tuvo una participación especial en el programa de Peck, Grandfathered.

Probablemente Josh se anime pronto a decir cuál fue realmente la razón por la cual no invitó a Drake a su boda. Mientras tanto el mundo, y los memes en Internet, seguiremos especulando sobre lo sucedido.

