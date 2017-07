¡Pero qué insensible eres, J.Lo!

Por Karen Hernández

Una vez más, Jennifer Lopez es blanco de burlas y críticas en las redes sociales, ¿la razón? La muerte de la mamá de su ex pareja, Marc Anthony.

¿Pero cómo es que la muerte de una persona puede afectar a la Diva del Bronx? Inventándole insensibilidad, desprecio y rechazo.

Resulta que los usuarios de las redes sociales, para variar, dedicaron su tiempo y esfuerzo a opinar en algo que no saben ni les incumbe y no pudieron evitar atacar a la cantante por la supuesta muestra de insensibilidad que mostró tras fallecer su ex suegra. "No puedo creerlo, Jennifer, qué te pasa... no has visto la cuenta de Marc o qué, no lo puedo creer de verdad, cuando supe de ti no eras así... no sé qué te ha pasado", escribió una usuaria. "Tenga un poco de respeto. Acaba de morir la abuela de sus hijos", recalcó otra.

Y es que minutos después de que Marc Anthony informara del fallecimiento de su madre, Jennifer, o su mánager, o una aplicación de programación de contenido, publicó en su cuenta de Instagram, un anuncio de venta zapatos de su nueva colección con Giuseppe Zanotti.

I absolutely love the crystal detail on the nude Puchi’s from my Fall 17 capsule collection that will be in stores in August! So many more beautiful styles to show you!!! #GiuseppexJennifer @giuseppezanottidesign Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 27 de Jul de 2017 a la(s) 2:22 PDT

"¿Y tus condolencias o el luto por la abuela de tus hijos?", "Lástima que seas un ejemplo para millones de personas, cuando no sabes ni lo que es tener sensibilidad", fueron algunos de los comentarios que invadieron la publicación de la cantante.

Basta. La señora madre de Marc Anthony en efecto fue parte de la vida de JLo, y sí, es abuela de sus gemelos y madre del padre de estos, pero vamos, Jen y Marc ya no son pareja y cada quien está haciendo una nueva vida con su carrera y sus respectivas parejas o queberes. No publicar en sus redes sociales un sermón o una foto familiar o no dar una conferencia expresando su dolor, no la hace una insensible ni un mal ejemplo a seguir. Seguramente todos los haters saben si Jennifer llamó por teléfono o no a Marc o si le mandó un Whatsapop o si a este le importa o no que en estos momentos Jennifer lo atasque de mensajes de amor y condolencias.

En múltiples ocasiones, muchos fanáticos aún aplauden la "perfecta" relación que tenían Jen y Marc antes de separarse y otros, añoran el día en que vuelvan a estar juntos, después de todo se ven bien juntos, son buenos amigos y no tienen problema con besarse en el escenario. ¿Recuerdan aquella ocasión en la que Marc y Jen se besaron pero este sólo dijo que "la quería como a una hermana"? Sí, nos partió el alma porque nos identificamos con la temida friendzone, pero después reímos cuando Jen volteó la jugada y rechazó en pleno escenario al salsero.

La diferencia entre ambos momentos fue que en el primero, Marc y su entonces pareja terminaron su relación y en el segundo, Jen evitó el beso por respeto a su entonces nuevo novio, Alex Rodriguez, quien estaba en primera fila del concierto. Así que está más que claro: Jennifer tiene una nueva vida y no está interesada en regresar con Marc y visceversa. Su relación se basa en respeto mutuo y en que tienen hijos en común, no más.

