El nuevo estilo de vida de la hija del legendario Michael Jackson la ha llevado a adoptar una filosofía anti 'haters'.

Por Karen Hernández

Paris Jackson no es una celebridad como cualquier otra. Cuando se trata de hablar sobre su vida privada o su estilo de hacer las cosas, es muy reservada y cuando se requiere, se defiente a capa y espada.

Pero sin duda su lado más vulnerable sale a flote cuando habla sobre su infancia y su padre, el legendario Michael Jackson. Paris perdió a su padre cuando apenas tenía 10 años de edad pero los recuerdos que tiene sobre él son muy felices y tiernos por lo que no dudó en abrirse para el especial del mes de abril de la revista Harper's Bazaar.

Paris contó lo lindo que fue crecer con él y que siempre la trató como una princesa. "Cuando yo era niña, estaba con mi papá y mis dos hermanos", explicó. "Mientras crecía, fui tratada como la favorita porque era la única niña. Era la princesa. Era perfecta ante los ojos de mi papá", dijo.

Una publicación compartida de Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) el 14 de Mar de 2017 a la(s) 1:27 PDT

Paris declaró que hará todo lo posible por mantener vivio el legado de su padre sin embargo, hay ocasiones en las que ha querido renunciar ya que vivir pegada a los reflectores es un detonante de escándalos. "Muchas veces he pensado en no hacer una carrera que pública sino vivir en privado, pero luego veo que todo en el mundo va empeorando. (...) Sé que muchas personas se sentirían bendecidas de estar en mi posición, así que quiero usar eso para cosas importantes", dijo. "No todo el mundo va a ser feliz con lo que haces pero si no estás contento con lo que estás haciendo, entonces eso sí es un problema. Pero mientras eres feliz, ¡qué importa!".

Hasta hace unos años, Paris no dimensionaba lo que significaba la fama y ser una figura pública pues de pequeña, su padre cubría su rostro y el de sus hermanos con un velo para mantener su identidad oculta, pero ahora esta hermosa chica es joven promesa de la actuación y el modelaje. A pesar de los problemas de ansiedad y depresión que tuvo, el nuevo estilo de vida que lleva ha hecho que triunfe en ambas industrias y según contó para la revista, su inspiración fue el mismo Michael Jackson. "Toda mi inspiración, diría que un 99%, viene de él. Siempre fue mi mundo. Él es mi raíz", dijo.

A post shared by Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus) on Mar 15, 2017 at 6:38am PDT

