Paris Jackson está por iniciar un nuevo proyecto del cual no ha querido revelar muchos detalles. Lo que sí compartió con sus fans es la tragicómica anécdota ocurrida en uno de los sets de grabación. La joven fue confundida con una vagabunda por el personal de filmación e invitada a abandonar las instalaciones.

"Fui de las primeras personas en llegar al set y me senté en el aparcamiento a esperar. Se me acercó un tipo y me dijo que los vagabundos no podían estar en esa zona. Le contesté: 'Oh, lo siento, pero estoy esperando a pasar por maquillaje y peluquería. ¿Debería esperar en otro sitio? Por cierto, ¿por qué asumes que soy una vagabunda?'".

i said oh sorry i'm waiting for hair and makeup should i wait elsewhere also why do you assume i'm homeless pic.twitter.com/LNTNi5DRsX