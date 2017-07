La heredera de los hoteles Hilton parece estar nostálgica con su amistad con Kim K

Por Karen Hernández

Hubo una época en la que Kim Kardashian no era Kim Kardashian, sino la asistente de Paris Hilton y cuyo nombre nadie recordaba; en la que The Simple Life, con Paris Hilton y Nicole Richie era el Keeping Up With The Kardashians que nadie se perdía y en la que ños ojos del mundo estaban sobre la heredera de la cadena de hoteles Hilton y Kim, no hacía nada más que hacerle sombra.

Ahora, Paris Hilton parece haber sido golpeada por una ola poderosa de nostalgia de principios de los 2000, al compartir una colección de fotos de unas vacaciones que ella y Kim Kardashian tuvieron en Ibiza junto a la DJ Caroline D'Amour ¡hace 10 años!

"Buenos tiempos en Ibiza", twitteó Hilton, añadiendo el hashtag, "#GirlsTrip2006". En aquel entonces tenían veinticuatro años y la ambición por enfiestar y pasarla bien (más que ahora), lejos de pensar en maridos, hijos y en hacer una fortuna con sus "talentos".

Cuentan la leyenda que Paris y Kim siempre tuvieron una amistad muy cercana debido a que tenían un círculo de amigos similar, gracias a la posición de sus padres. así que antes de ser famosas se les podía ver en cualquier lugar juntas (y no, Nicole Richie no figuraba en la historia)

Sin embargo, las cosas cambiaron cuando la fama de Paris se catapultó gracias a un video porno que circuló en Internet y el reality show The Simple Life, donde Kim apareció en varios capítulos, no como su amiga sino como su asistente, por decisión de Paris. presentaba como su amiga, sino como su asistente. Y claro, en repetidas ocasiones Paris mostró una actitud altanera con Kim, al grado de que hizo que limpiara su armario o de hacerla a un lado para tomarse fotos con sus fans.

Los tiempos cambiaron y ambas tomaron su propio rumbo, Kim parece haber seguido la misma fórmula de Paris pues también se dio a conocer por un video porno y un reality show que ya lleva todas las temporadas de la vida.

Kim está casada con el rapero Kanye West, es madre de dos niños (North y Saint), está en espera del tercero por un vientre de alquiler y tiene un emporio de ropa, produtos de belleza, maquillaje, dulces y hasta aplicaciones para móviles. Así que las cosas dieron un giro bastante importante para la ex asistente de la millonaria Hilton, con todo y sus deslices Kardashian, por supuesto.

Y mientras tanto, Paris regresa a la música -sin contar su faceta de DJ- con una nueva versión de la canción "Stars Are Blind" con la que sorprendió con sus "dotes" musicales, en 2006.

