Por más que queramos, la fiebre 'Despacito' sigue latente y ya sea que salga una versión en saxofón, una en italiano o hasta feminista, es imposible no escucharla y mover los pies al ritmo.

Ahora, la simpatía de los Derbez salió a relucir con su propia versión de la canción. Los hijos del comediante Eugenio Derbez tuvieron un día de hermanos en el jardín y lo que comenzó como una tarde más, terminó siendo un encuentro bohemio con tambores africanos.

Tocando Despacito estilo Africano con @aislinnderbez jajaja #Improvisando #Drums #Batucada #NoLeSabemos #QuienLeEntra #Summer A post shared by Vadhir Derbez (@vadhird) on Jul 10, 2017 at 6:09pm PDT

Vadhir y Aislinn llevan una buena relación y cuando este decidió lanzarse como cantante, hace un año, Aislinn declaró en su cuenta de Instagram que: "Siempre ha sido de esas personas talentosas en exceso que lo que le pongas a hacer lo hace bien, cualquier deporte, instrumento, hobby, lo que sea (Sí, mientras yo me tenía que matar y esforzar el triple para que algo me saliera bien, a Vadhir le salía sin esfuerzo y yo me ardía 🙊)". Así que no hay duda que ambos tienen un gran talento para la improvisación y que tienen una admiración mutua.

Como dato curioso, esta canción es difícil de sacar de la cabeza por una razón específica. Según el productor musical Nahúm García García asegura que se vuelve pegajosa en el momento en que ésta se detiene y rompe con el ritmo para pronunciar "Des-pa-cito" y entrar en un compás diferente.

