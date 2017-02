Su vida ha dado un giro de 180º desde que conoció a Amal

Por redacción Nueva Mujer

La vida de George Clooney ha dado un giro total. Pasó de ser un galán conquistador de mujeres a un esposo fiel y próximo padre de gemelos. Su vida ha cambiado, eso es definitivo, a sus 55 años vivirá una de las etapas que quizá hace algunos años, cuando protagonizó Batman, no le pasaba por la cabeza.

Desde que se dio a conocer la noticia, George y Amal han estado en el ojo de los reflectores. El actor está por Francia, ahí dio una entrevista al París Match donde habló del cine francés, dijo admirar a Jean-Paul Belmondo y bromeó así sobre la paternidad: "Estoy encantado de conocerlo. Y me encanta la idea de que tuvo un hijo a los 70. Con mis 55 años, ¡me siento como un niño a su lado!".

Según relatan en la entrevista, George está en su mejor momento, dijo que pensar en la paternidad le hace sentir ansioso ante la gran responsabilidad que representa. Resaltó que están contentos y muy entusiastas, pero nerviosos, aunque cree que eso es normal. También terminó con los rumores que apuntaban se convertirán en padres de una niña y un niño. "No sé donde este rumor sale tendremos un niño y una niña. Nosotros mismos no sabemos todavía y no queremos saber ".

Su faceta como padre lo está convirtiendo en un hombre más cuidadoso. "Hemos decidido ser más responsables, para evitar el peligro. Yo no voy a volver a Sudán del Sur y tampoco al Congo, Amal no irá a Irak y evitará los lugares donde se sabe que no es bienvenida. Antes, no me importaba, yo diría que había un lado muy emocionante en ir a donde ningún periodista nunca había sido. Tenemos suerte de vivir entre tres países: Italia, Estados Unidos e Inglaterra".

