Khloé Kardashian dejó de ser "la hermana gorda" de las Kardashians para ser la chica fitness que ama su cuerpo

Por Karen Hernández

Las Kardashians son conocidas por su fortuna, su intenso movimiento en redes sociales y sus voluptuosos cuerpos, sin embargo, quien siempre ha sido señalada por no seguir el estereotipo "Kardashian" es Khloé.

La menor de las hermanas Kardashian es completamente diferente al resto: es rubia, de cabello alborotado y ojos claros. Pero más allá de si es hija de Rob Kardashian o no, es un hecho de que su estilo resalta entre todas.

Y es que la joven no tiene el esbleto cuerpo de Kim o Kourtney, por lo que siempre ha sido tachada de ser "la hermana gorda" y aunque durante años ha sido criticada por sus subidas y bajadas de peso, Khloé ha demostrado que lo que le importa, no es tener la figura perfecta y ya, sino cuidar su cuerpo a través del ejercicio.

Una foto publicada por Khloé (@khloekardashian) el 12 de Jun de 2015 a la(s) 5:22 PDT

Sin duda, esta Kardashian ha adoptado una vida fitness que la ha llevado a conseguir un cuerpo impactante, sin cirugías ni tratamientos drmáticos. Ahora que Khloe es la imagen para el suplemento alimenticio Protein World, declaró para la revista People:

"No me importa cuánto pese o qué talla de ropa sea. Me importa cómo me veo y cómo me siento. Soy capaz de correr por una colina, o puedo subir las escaleras sin resoplar. Tengo amigas que son más delgadas que yo, pero puedo correr un montón de escaleras, sin quedar sin aliento. Así que para mí, eso es más una sensación gratificante que ver cualquier números en la báscula"

Las declaraciones de Klhoé, contrastan en gran medida a su hermana Kim, ya que ésta última tiende a documentar su peso, en Snapchat. Por el contrario, Klohé ha optado por no pararse sobre la báscual. "Si me siento bien como me veo, ¿qué me importa lo que piensa la báscula?", declaró.

Happy and healthy in my @goodamerican denim for @healthmagazine 😁 A photo posted by Khloé (@khloekardashian) on Dec 16, 2016 at 12:59pm PST

El secreto de Khloé, no está en matarse de hambre ni en ahogarse en sudor. De acuerdo con la empresaria, la clave está en enfocarse en ir cumpliendo pequeñas metas, de modo que pueda concentrarse en trabajar su cuerpo poco a poco. "Definitivamente tengo celulitis y no estoy completamente tonificada. Así es como sé qué áreas debo trabajar, sin desgastarme en ello"

A pesar de esto, el nuevo show de la Kardashian, "Revenge Body with Khloé Kardashian", ha despertado muchas criticas pues según los expertos fitness y nutricionistas, la idea de unir la pérdida de peso con la felicidad y la venganza de deshacerte de los kilos, no termina de convencer sobre si es una buena imagen o no para el espectador.

