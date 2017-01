La actriz fue captada en romántico beso con la modelo Stella Maxwell

La prensa internacional por fin ha captado el ansiado beso que confirma el romance entre Kristen Stewart y Stella Maxwell. Desde finales de 2016 comenzaron los rumores de una posible relación entre ellas, pero su más reciente visita a Milán con motivo de un desfile de moda, ha dejado al descubierto la relación entre la actriz y la modelo.

DESCUBRE MÁS

Una fuente cercana a la pareja confesó a la revista People algunos detalles sobre la relación de Kristen y Stella: "A Kristen se le ve muy feliz con Stella, ninguna de las dos tiene problema alguno a la hora de intercambiar muestras de cariño, pero tampoco hasta el punto de resultar empalagosas. Actúan como dos amigas que se tienen mucho afecto y está claro que su romance es muy flexible e informal. Además, Stella es un encanto, una chica muy optimista, relajada, sonriente y totalmente adorable".

Por su parte, Kristen ha dejado en claro que se siente muy cómoda y feliz con su sexualidad en una reciente entrevista para Vogue: "No me avergüenzo [de mi sexualidad] ni me siento confundida. Las cosas están cambiando en este ámbito y no solo para mí. Ahora se nos permite aceptarnos tal y como somos y animar a los demás a que sean la mejor versión de sí mismos".

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

Aprende a estimular la percepción espiritual y divina

Y EN IMÁGENES

Ellas son las famosas gay que no han ocultado su amor y lo comparten en redes sociales