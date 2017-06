Paris ha vivido bajo la sombra de Michael Jackson durante mucho tiempo y los fans parecen no dejarla despegar su carrera en paz

Por Karen Hernández

Paris Jackson, la hija del último icono pop Michael Jackson, no ha dejado de llamar la atención desde que superó sus problemas con las drogas y la depresión. La joven de 19 años ha tenido un 'renacer' espléndido y ha trabajado para catapultarse en el mundo de la moda y la televisión. Sin embargo, no todo parecen estar de acuerdo con la carrera de Jackson ya que muchos alegan que posee una posición privilegiada al ser la hija del facellido Rey del Pop.

Y sí, París Jackson podrá venir de un trasfondo privilegiado: su padre fue y sigue siendo considerado uno de los íconos más importantes de la música sin embargo, nunca ha hablado de este en público ni tampoco ha buscado incursionar en la música como lo hizo él.

Para callar a todos los que la critican, la joven decidió hacer un video en donde expone que ha sido víctima de la intimidación de los fans de su padre y que a menudo ha tenido que lidiar. "Lo entiendo, no les gusta mis tatuajes, mi espíritu libre y mi forma de decir las cosas", dice la joven en el video.

Es claro que los fans no olvidan al legendario Michael pero han tomado cierto recelo hacia Paris por su forma de vestir y actuar. En varias ocasiones la han criticado por tener tatuajes y perforaciones, por no tener un cuerpo suficientemente delgado, por haber 'posado' topless y defender la desnudez o por apoyar la no depilación. Pero la vida de Paris no ha sido la más glamorosa incluso por los propios escándalos de su padre que aún persiguen a la familia, además de que fue víctima de abuso sexual y el que tuviera que lidiar con transtornos alimenticios, depresión y drogas.

"Esto es principalmente para las personas que no están de acuerdo con quién soy o con lo que hago, a los que no están de acuerdo con mi moral y que sólo pasan su tiempo tratando de lastimarme", explicó. Paris sólo se cuestiona por qué tendrían que estar sobre ella y confiesa que cree que es porque es joven y que la mentalidad de los fans de sus padres o la generación que lo escuchaba cuando empezó, es diferente a la que ella pertenece y hay un choque de mentalidades.

"La mayoría de mis seguidores suelen ser los de mi padre y son mucho mayores. Me vieron crecer...así que entiendo que las personas mayores que me están mirando y ven lo que estoy haciendo, no necesariamente están de acuerdo con todo porque tienen puntos de vista muy conservadores", afirma Jackson. Esta situación por supuesto que no es excusa para que la gente escriba mensajes abusivos, atacantes o hirientes en las cuentas de Jackson. Ella es una figura pública y está empezando a abrirse paso en el modelaje pero los trolls insisten en que no tiene talento y que sólo busca colgarse de la fama de su padre.

Paris sigue siendo una adolescente, es activista y ha hecho todo por deshacerse de los prejuicios en torno al cuerpo y la forma en lla que las mujeres son señaladas en la industria. "Estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy trabajando tan duro como sea posible para ganarme la vida y crear mi propio estilo. Estoy luchando por los derechos humanos, estoy luchando por los derechos de los animales, estoy luchando por el medio ambiente. Básicamente, estoy tratando de involucrarme en cualquier movimiento que cree un impacto positivo en este planeta".

La joven acepta sus raíces y a buscado aprovechar la plataforma que le dejó su padre para hacer algo importante y aunque ha sido frenada por los haters, ella se mantiene firme ante sus ideales y la ilusión de hacer un cambio real con su carrera. "Estoy muy agardecida por todo lo que me dejó mi padre, sin él no sería lo que soy hoy. Pero estoy tratando de demostrar que soy capaz de hacer lo que estoy haciendo, que no sólo me estoy aprovechando de lo que me dieron (...) Déjenme ser, quizá tengo algo que decir que les interese", cierra Paris.

