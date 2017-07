Por redacción Nueva Mujer

Kim Kardashian está en el "ojo del huracán" una vez más, todo gracias a que publicó en su perfil de Snapchat unos videos con la clásica diadema de flores. Sin embargo, esta vez ni su maquillaje ni su vestimenta se convirtieron en el tema de la polémica, sino dos sospechosas rayas blancas que se ven sobre una mesa que se encuentra en el fondo y que una usuaria aseguró eran cocaína.

La usuaria de Twitter Doirs19 fue quien publicó en su cuenta una captura de pantalla del posteo original de Kim, junto con el mensaje que desató un polémica: "Ohhhh @KimKardashian atrapada con cocaína...suciaaaa"

Inmediatamente la socialité trató de parar los rumores (que rápidamente se propagaron entre los internautas y los medios de comunicación) de que lo que aparece en la fotografía era cocaína con un mensaje en su Twitter:

I do not play with rumors like this so I'm gonna shut it down real quick. That's sugar from our candy mess from dylan's candy shop https://t.co/oICdPQVi8d