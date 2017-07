La plataforma está impulsando una campaña de empoderamiento femenino

Por redacción Nueva Mujer

A inicios de este 2017, Netflix anunció que el año estaría cargado de nuevas series originales y que tendríamos la oportunidad de volver a ver a los personajes que nos conquistaron en temporadas pasadas. La diferencia fue que este primer semestre las mujeres se apoderaron del servicio en streaming gracias a series como Girls Boss, Las Chicas del Cable, Orange is The New Black y otras más.

Por esta razón, Netflix ha lanzado un video en el que el mensaje es claro 'juntas somos más fuertes'. Con extractos de diferentes series, la plataforma de videos nos recuerda el potencial que tenemos y que al menos en la pantalla, las mujeres mandan.

Netflix señaló a través de un comunicado de prensa: "Cuando Orange Is The New Black se estrenó hace cuatro años, no se parecía a nada que uno hubiese podido sintonizar en la televisión de cadena de aquel momento. El show presentaba personajes temerarios, complicados e imperfectos como Piper, Poussey y Sophia, pero también nos permitía entrever otra verdad: el hecho de que las mujeres quieren verse representadas en la pantalla por grupos de chicas reales, con los que se puedan identificar. Grupos de mujeres que, pese a sus diferencias, demuestran cómo es posible hacerse poderosas e influyentes, juntándose y apoyándose las unas a las otras".