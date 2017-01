La actriz demuestra que la actuación corre por sus venas

Por Andrea Sánchez

Aunque ahora es la reina de Instagram al ser la primera en acumular 100 millones de seguidores, el inicio de su carrera se remonta al programa infantil Barney &Friends donde interpretó a Gianna. En 2004, Disney la fichó como parte de su talento infantil, y fue en el programa de 'The Suite Life of Zack and Cody' donde entró de lleno a las filas de Disney.

Fue en 2007 cuando obtuvo el papel de Alex Russo en Wizards of Waverly Place, sin duda el talento y el angelical rostro de Selena seguirán triunfando.

