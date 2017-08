Eran una de esas parejas que nos hacían sentir identificadas

Internet amaneció con una triste noticia. El matrimonio que por ocho años conformaron Chris Patt y Anna Faris ha llegado a su fin. Así, sin más, decidieron decirle al mundo que están separándose y por lo que dejaron ver, es definitivo. Estos fueron los momentos en los que nos hicieorn creer en el amor y sí, puede que esta despedida sea una muestra de cariño más.

Su divertida historia de amor

Se conocieron en 'Take me home tonight', ahí el amor fue como flechazo, según declaró Patt, pero no todo fue miel sobre hojuelas, pese a tener química, ella estaba casada, razón por la que tuvo que conformarse con ser su amigo. En 2008 se divorció, Patt no perdió el tiempo y se casaron en 2009 en Bali, en una ceremonia muy especial.

Cuando la peinó para irse a la cama

Ambos se asumían como dos personas normales, trataban de dejar de lado el glamour de Hollywood, buscaban hacer de su matrimonio su mejor proyecto, cosa que no funcionó, pero aún así nos dejaron momentos en los que nos hicieron creer en el amor. Uno de ellos fue cuando la actriz compartió una imagen de ella peinada con una trenza, misma que Chris había hecho. Esos detalles tan mundanos, fueron los que los convirtieron en una de las pareja más populares.

This is a weird thing to brag about but I did that glorious french braid. #Baller #man #ManBraid #RealMenBraid #isItBrade? #SpellingQuestion #StillBallerTho #WhyIsItFrench??? #ICallItAFreedomBraid #GoUsa Una publicación compartida de chris pratt (@prattprattpratt) el 21 de Abr de 2014 a la(s) 9:18 PDT

Siempre tenía algo bueno qué decir

Chris Patt amaba profundamente a su esposa, al menos es lo que dejó ver en la entrevista que GQ Australia le hizo en la que dijo: "Anna, es allí cuando me pellizco a mí mismo porque eso no es ficción. Me digo: 'Dios mío, mi esposa es genial, sexy y divertida. ¿Qué ocurrió? Sólo quiero saber qué cosas terribles ocurrieron en mi vida anterior para ser tan afortunado en esta".

Se apoyaban y admiraban

No decimos que con el divorcio vayan a dejar de hacerlo, sin duda las cosas cambiarán. Hace meses, Patt recibió su estrella en el paseo de la fama, ahí se dijo muy feliz por estar acompañado de su esposa, quien dio un emotivo discurso acerca de lo bueno que es el padre de su hijo. "Soy la beneficiaria de todo esto porque paso todos los días con este hombre maravilloso. Sé que si nuestras circunstancias fueran diferentes y no fuéramos tan afortunados de estar aquí y vivir nuestra vida de Hollywood, estaríamos felices en el bosque juntos, creo".