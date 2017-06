La cantante Ariana Grande logró reunir a varios artistas con un sólo propósito, recordar a las víctimas del atentado

El 4 de junio de 2016 pasará a la historia de la música por haber sido la fecha en la que varios artistas hicieron un espacio en su agenda para unirse bajo un mismo sentimiento y cantarle a miles de personas que sólo buscaban recordarle al mundo que, pese a la ola de violencia y los atentados terroristas, somos más los que deseamos el bien.

Con Ariana Grande a la cabeza, el concierto 'One Love Manchester' que tuvo lugar en el Old Trafford de Emirates contó con la participación de Katy Perry, Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Pharrell Williams y otros y aquí los momentos más emotivos.

Policías y niños bailando al ritmo de Coldplay

La banda británica entonó 'Fix You' y 'Viva la vida', canciones con las que encendieron al público y lograron que todos se unieran bajo un mismo coro. En el concierto se observó bailando a los policías, formando ruedas con los niños, brincando y bailando. Por su momento la violencia quedó en olvido y todo era felicidad.

A policeman skipping with young fans at #OneLoveManchester. This is the moment I broke. pic.twitter.com/F7Iw871WoQ — Mark Savage (@mrdiscopop) 4 de junio de 2017

Ariana Grande y el coro infantil

La joven cantante se hizo acompañar de un coro infantil y juntos entonaron 'My Everything', tema con el que conmovieron a más de uno. Cuando interpretó 'Side to Side' dijo: "Desde el fondo de mi corazón, lo quiero mucho... este es el amor que necesitamos ahora. Les agradezco por venir".

El emotivo mensaje de Katy Perry

"Gracias Ariana por tu fuerza y valor. El amor vence al miedo y al odio y este amor que eligen me da fuerza". Invitó a tocarse unos a otros y a decirse 'te amo'.

Justin al borde de las lágrimas

El cantante canadiense dijo: "Dios es bueno en medio de la oscuridad. Él está en medio de la maldad. Él está en el medio, no importa lo que pase en el mundo. Él los ama y está aquí. Solo quisiera en este momento honrar a las personas que perdimos y a las que nos fueron arrebatadas. Los amamos mucho. A los familiares, los amamos mucho. Levanten las manos para honrarlos. Todos digan 'los honramos y los amamos'. Gracias por tenerme aquí".

