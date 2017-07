La cantante cuestionó cómo sus inicios como Hannah Montana influyeron en su faceta rebelde y en el cambio que tiene ahora

Por Karen Hernández

Miley Cyrus está viviendo una reinvención de su estilo en todos los sentidos. Ya no es la chica alocada que se desnudaba en los videos ni tampoco la que baila sugerente sobre el escenario, con la lengua de fuera. Su relación con Liam Hemsworth, el lanzamiento de "Malibu" y el dejar las drogas, fueron sin duda la prueba de que Miley ha tomado el camino de la madurez.

Sin embargo, su pasado ha adquirido otro significado tras una serie de confesiones para la edición de agosto de Harper's Bazaar, donde acepta que su comportamiento la llevó a situaciones que sorprendieron a todos pero que la época Disney fue mucho peor pues sin darse cuenta, atentaron contra su cuerpo.

"No quería ir a las sesiones de foto y ser la chica que sólo sacara las tetas y la lengua. Las mujeres deben ser capaces de tener esta libertad, pero yo la llevé a un punto en el que me di cuenta que me sentía sexualizada".

Cyrus dijo que cuando trabajaba para Disney estuvo sometida a muchas presiones sobre verse perfecta y cómo mostrar cuerpo o cómo comportarse. "Hay muchas cosas que no recuerdo sobre ser un talento infantil porque en ese momento había tantas cosas andando en mi cerebro", confesó la cantante. "No estaba consciente de la presión a la que estaba sometida y cómo me afectó hasta hoy".

Y es que la cantante confesó que es más chocante ser una niña de 11 o 12 años y tener que usar peluca, maquillaje, tacones y vestuarios exagerados para dar vida al personaje de Hannah Montana ya que al final, era una forma de atraer a los hombres e incitar a las niñas a vestirse así para verse mayores y más atractivas. "No es de extrañar que mucha gente pierda su camino y olvide lo que realmente son porque siempre tienen gente diciéndoles quién debe ser ".

Al crecer, Miley quiso cambiar su imagen como una forma de revelación ante todas las imposiciones que tuvo pero llegó un punto en el que no pudo controlarlo y su imagen quedó entre lo sexual y lo denigrante.

Hoy Miley dice sentirse lejos de aquel bizarro encuentro con Robin Thicke en los MTV VMA Awards 2013 y que a pesar de la imagen que ganó, confesó que estaba siendo ella y que fue una forma de decir que todos pueden ser lo que quieran ser. Sin embargo, dijo que que fue algo necesario. "Quien fui en el último disco fue realmente quien soy pero cambio constantemente (...) A la gente se le dice que es algo malo cambiar. La gente siempre dirá 'Has cambiado' como algo despectivo. Pero se supone que uno debe cambiar todo el tiempo".

"Sólo quiero que la gente vea que esto es lo que soy ahora. No estoy diciendo que nunca he sido yo misma", afirmó la cantante para la revista.

