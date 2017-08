La ex Primera Dama no tuvo una vida sencilla mientras su esposo fue presidente de los Estados Unidos.

Michelle Obama, una de las mujeres más exitosas y admiradas de los Estados Unidos (y de varias partes del mundo), expresó recientemente que los insultos racistas que recibió mientras fue Primera Dama sí la afectaron profundamente.

Fue durante el evento del 30 aniversario de la Fundación Mujeres de Colorado, en Denver, donde Michelle habló abriertamente sobre cómo la dañaron las dificiles experiencias y críticas racistas:

"Los [insultos] que me cortaron más profundo fueron justamente los que más intención tenían de hacer daño".

Never in my wildest dreams did I think I’d have the opportunity to introduce the First Lady! I was nervous but also proud to represent the military community and share my story with others. And my cute kiddos were almost as excited as I was! —Cilicia, a military spouse and mother who had a hand in decorating the @WhiteHouse this holiday season. #WHHolidays #12DaysOfTakeovers Una publicación compartida de Michelle Obama (archived) (@michelleobama44) el 14 de Dic de 2015 a la(s) 5:23 PST

Michelle reconoció que uno de los comentarios que más le dolió fue el de Beverly Whaling, quien se desarrollaba como alcaldesa de la ciudad de Clay y la llamó "simio con tacones".

"Me duele saber que después de ocho años de trabajar duro por mi país aún hay personas que no me verán por lo que soy, sino simplemente por mi color de piel", indicó Michelle.

Thank you for the birthday wishes and for the greatest gift of all: the opportunity to serve as your First Lady. –mo Una publicación compartida de Michelle Obama (archived) (@michelleobama44) el 17 de Ene de 2017 a la(s) 6:24 PST

La buena noticia es que la ex Primera Dama supo bien cómo evitar que los insultos la dañaran permanentemente: "Mujeres, nosotras sobrevivimos a esas heridas de tantas maneras e incluso ni siquiera las notamos. Vivimos con esas pequeñas heridas, que sangran día a día, y aun así seguimos adelante".

"Soy una mujer fuerte gracias a otras mujeres fuertes. No eres madre sola, ni abuela sola, no luchas sola", indicó Michelle.

