Danna no pierde tiempo con los que critican su cuerpo pues su carrera y su felicidad importan más que los trolls.

Por Karen Hernández

Danna Paola siempre es blanco de burlas por su "cambiante" físico. Por un lado, hay quienes la critican por estar demasiado gorda y por otro, los qu dicen que no tiene forma o que se operó toda la cara o que no debería de enseñar su cuerpo como lo hace.

Hace unas semanas, la cantante publicó una foto en Instagram que desató un debate sin sentido sobre sus piernas. Y es que a raíz de un comentario vulgar, que muchos defendieron por tratarse de un piropo ("se me hace gorda", aka. "se me para el pene"), los seguidores de Danna, desvirtuaron la conversación al punto de criticar su físico y decir que se ve gorda y que no le queda bien usar pantalones cortos ni estar enseñando las piernas.

La cantante no se dejó llevar por la discusión y la mejor forma que tuvo para callar a todos fue demostrar que se siente bien con su cuerpo sin importar lo que se ponga. Danna asistió a la entrega de los MTV MIAW, en la Ciudad de México y dejó a todos sorprendidos con un atrevido leotardo negro con brillos y unas botas largas del mismo color.

#mtvmiaw 💗 @alvmontm @fernandoalberto_atelier Hair & make up @gabsarrieta @danyfarid @pintaunas_roma Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola) el 3 de Jun de 2017 a la(s) 6:16 PDT

Por supuesto, en la alfombra morada, la joven fue cuestionada respecto a las críticas que se han hecho en torno a su aspecto y aseguró que en las redes sociales, cualquiera puede decir lo que sea y lamentablemente, muchos las usan para fines negativos.

Eso sí, las críticas la llevaron a ganar el premio de Instagramer Nivel Dios de México ya que es actualmente la celebridad mexicana con mayor número de seguidores y reacciones en sus publicaciones. "Para todos es difícil, ¡me han visto crecer desde que tengo 4 años!, desde hace 17 años de carrera. Pero me encanta que estén de la mano conmigo, mis fans y los medios me han visto crecer y el apoyo siempre ha sido incondicional", declaró la cantante. "Cada año me voy recreando. Estoy feliz, me encantan los cambios".

¡GANAMOS! Gracias #Dreamers @mtvla #MTVMIAW2017 #MTVINSTAMXDanna 💓💓💓los amoooooo! Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola) el 3 de Jun de 2017 a la(s) 8:37 PDT

