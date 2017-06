Por María Paula Suárez N.

El cantante de bachata contó cómo fue el proceso de colaboración con Shakira, que aparece junto a él cantando la canción 'Deja Vu', sencillo que hace parte de su quinto disco 'Five', con cuyo trabajo musical se irá de gira por Estados Unidos.

¿Cómo convenció a Shakira de cantar y bailar bachata con usted?

Originalmente le envié tres canciones como compositor para su disco y me llamaron de Sony y me dijeron "oye, a Shakira le gusta esta canción y quiere cantarla contigo". Yo dije: por supuesto, ¿por qué no? Y estuvimos en constante comunicación para producirla.

La idea fue de ella en el video. Ella quería bailar bachata. Ella es un amor, muy dulce, muy atenta, muy trabajadora, y creo que la química que tuvimos en el video fue muy orgánica, la pasamos muy bien.

El trabajo de Shakira también demuestra por qué ha tenido tanto éxito, es muy detallista.

¿Qué pensó al verla bailando bachata?

Para mi es un orgullo ver que ella apoya ese género. Me dieron un poquito de nervios porque ella es bailarina profesional y porque a cualquiera a nosotros nos daría, me intimidó un poquito bailar con Shakira, me dieron nervios.

¿Le parece Shakira que cantó parecido a sus inicios en pies descalzos?

Sí, mucha gente me ha dicho eso. Creo que su voz suena espectacular, suena muy dulce y le quedó muy bien a nivel del tono de voz. Después de que me lo mencionaron pienso que sí, veo por qué lo dicen.

El artista dice que imaginó que esta fusión con Shakira quizás le iba a interesar a las personas, puesto que nunca se le había visto a ella en este contexto, pero no sabía si iba a tener tanto éxito cómo el que ha alcanzado hasta ahora.

En este momento el video de 'Deja Vu' supera los 120 millones de vistas en YouTube y se ha colocado n el puesto número 1 de la lista Tropical Songs de Billboard por sexta semana consecutiva.

