Por Andrea Sánchez

Las famosas de Hollywood dejaron claro que no son sólo rostros bonitos y que si de actuación se trata pueden renunciar a sus largas y sedosas cabelleras o a su estilizada figura. Ellas son algunas de las actrices que se han transformado de una forma radical para interpretar a desafiantes personajes de película.

Margot Robbie

La rubia que conquistó el año pasado con su papel de Harley Quinn, donde el maquillaje y caracterización ya la hacían lucir diferente. Está rodando su nueva cinta, 'I, Tonya' en donde dará a vida a la patinadora olímpica Tonya Harding. Además de haber subido algunos kilos, su cara se ve totalmente diferente.

[NEW] Margot Robbie on set of her upcoming film "I, Tonya" today! She looks unrecognizable 😱 pic.twitter.com/Mh7cANzauI