Debemos ser sinceras, en la redacción somos fans declaradas, (no todas), de Marc Anthony. Su estilo al cantar, su sabor arriba del escenario son dos de las cosas que amamos y que nos encantan, por eso, cuando escuchamos que lanzó un material discográfico para los bebés, nos emocionamos.

El ex de Jennifer Lopez acabada de lanzar 'Marc Anthony for Babies', material que contó con la colaboración de Nacho y Carlos Escalona, se trata de los éxitos del cantante como "Qué precio tiene el cielo", "Valió la pena" "Tu amor me hace bien" y "Vivir mi vida" con instrumentos y sonidos increíbles que sin duda calmarán a tu bebé.

El puertorriqueño dijo en un comunicado de prensa: "Estaba emocionado cuando escuché por primera vez la idea de Nacho de convertir mi música en un formato instrumental inspirado para niños y no puedo esperar a compartir este proyecto con familias de todo el mundo".

