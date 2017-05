La madre de la cantante dio un emotivo mensaje luego del atentado terrorista que dejó 22 personas muertas y más de 100 heridos

El atentado terrorista en Manchester en el concierto de Ariana Grande conmocionó al mundo. No sólo por ser un acto de violencia, sino porque en él murieron muchos jóvenes y niños que se encontraban disfrutando de la música de la estrella juvenil.

Luego del ataque Ariana salió a decir que se encontraba consternada por los acontecimientos. La gente de la ciudad comenzó un movimiento que consiste en tatuarse abejas y lo recaudado se irá para un fondo que ayudará a las víctimas. Ahora, la madre de la cantante decidió dar un emotivo mensaje.

Joan Grande, mamá de Ariana, utilizó Twitter para dar un mensaje conmovedor: "Me he pasado esta última semana sumida en una profunda tristeza, pensando y rezando. Al igual que me hija, quiero ofrecer mi ayuda a todos los afectados por el diabólico acto de terror que tuvo lugar en Manchester. Mi corazón está con todas las víctimas: con los que perdieron sus vidas, con los heridos, con los que aún están en proceso de recuperación y con todos los supervivientes, sus familias, amigos y aquellos cuya pena no conoce límites. Me uno a todos para hacer frente a toda esta maldad y unidos conseguiremos que no nos arruine la vida. Gracias a todos los que ayudaron de una manera u otra esa noche en Manchester. Estaba y estoy muy agradecida a todos los que protegen nuestra libertad cada día alrededor del mundo".

