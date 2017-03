El colombiano se ha mostrado muy interesado en el talento musical de la cantante

Por Karen Hernández

El cantante colombiano Maluma expresó un gran interés en hacer un dueto musical con la cantante y actriz estadounidense, Selena Gómez pues considera que es una artista admirable y un ejemplo a seguir.

Los rumores de que Selena estaba interesada en Maluma surgieron cuando esta comenzó a seguirlo en redes sociales y hasta respondió con un guiño a una publicación del cantante donde aparece una foto con la descripción "Vente Pa'ca", tema en el cual colaboró con Ricky Martin. Después de esto, el colombiano invitó durante una entrevista a la cantante a grabar una canción juntos. "Selena, me encantaría hacer una canción contigo. Dios te bendiga. Eres un ejemplo, admiro mucho lo que haces", afirmó Maluma.

Aunque Maluma es uno de los artistas jóvenes más populares en la actualidad pero también es uno de los que más polémicas ha despertado, especialmente con su tema "Cuatro Babys" el cual despertó la furia de muchos al considerarlo un tema "misógino y sexista" (por si no la recuerdan, en una de sus estrofas dice: "Estoy enamorado de 4 babys. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero...")

A pesar de todo el rechazó que tuvo y de las protestas en contra del tema, Maluma declaró que no dejaría de cantarla y fue la propia Selena Gómez quien protestó ante tal hecho, declarando al diario The Huffington Post, que:

"No puedo creer que un artista de la talla de Maluma, en plenitud de su éxito, se le ocurriera una canción en contra de las mujeres, quienes son sus principales seguidoras. Le hizo muchísimo daño a quienes realmente hacen música. Con el talento que él tiene no debería sentir la necesidad de recurrir estos métodos".

La cantante no ha dicho nada con respecto a la propuesta de Maluma, sin emabrgo siempre está la posibilidad de que acepte aunque estamos seguras de que no permitirá que se trate de un tema que objetivice a la mujer.

