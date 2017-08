Los años parecen no pasar en la reina de las Kardashian

Por Karen Hernández

La matriarca de las Kardashian-Jenner ha demostrado en múltiples ocasiones que es la reina de los negocios en cuanto a entretenimiento se refiere: junto a su familia, tiene uno de los emporios más importantes de la industria. Ella es el pegamento y la guía, la que ha empujado a Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie por senderos exitosos y quien las ha formado como una especie de tribu cohesionada (incluyendo a Rob K, claro).

Sin duda, toda una superwoman digna de admirar, más allá de la negación y falta de fe que muchos pueden tener ante el apellido Kardashian-Jenner.

Y aún cuando admiramos su habilidad para los negocios, no podemos hacer de lado lo impresionadas que nos tiene con su físico, pues a sus 61 años, luce como una treintañera en todo su esplendor, siempre sonriente y con los looks más modernos y sofisticados.

Recientemente, Kris sorprendió en las redes sociales al mostrar su espectacular figura luego de perder peso. La imagen fue originalmente compartida por Khloe Kardashian, quién afirma que su madre "luce como un delicioso bocadillo".

Kris Jenner looking like a snack! 👀 I see you mommy! #6KidsAndBad! Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 29 de Jul de 2017 a la(s) 9:05 PDT

Es innegable que sus hijas aprendieron a apreciar la moda y el estilo de Kris, y que Valentino y Dolce & Gabbana son una especie de santos de la moda al que son devotas.

Aunque claro, Givenchy y Chanel son su verdadera adicción. "Soy la mayor fan de Chanel y lo he estado por más de 30 años", dijo en una entrevista para Haute Living. "Me encanta Karl Lagerfeld y amo todo lo que ha logrado".

A post shared by Kris Jenner (@_kris.jenner) on Nov 1, 2016 at 6:46am PDT

Pero el secreto de Kris Jenner no sólo está en su ropa y estilo, sino en el mantenerse sana tanto a nivel personal como familia pues mientras que muchas celebridades prefieren mantener su vida en secreto, Kris no tiene problema alguno en compartir los momentos de orgullo y alegría con los suyos, demostrando que más allá del dinero, su objetivo principal en tener una familia unida.

Y claro, no cualquiera puede tener seis hijos y lucir impecable, por ello, su esbelta figura tiene mucho que ver con trabajar, hacer ejercicio y comer bien. "Trato de trabajar lo más posible. Me levanto sobre las 4.30am y me pongo a entrenar. Soy un foodie así que me encanta comer", dijo para la revista Heat.



Y sí, las Kardashian-Jenner podrán tener fama de ser adictas al bisturí y a la silicona, pero siendo honestas, Kris tiene un aspecto impecable, ¡incluso luce mucho mejor que sus hijas! ¿o no?

So proud of this company @marykayus best sunscreen ever!! Also the After Sun Gel... #amazing #MaryKay #vacationvibes #thisisnotanad @emiliopucci Una publicación compartida de Kris Jenner (@krisjenner) el 14 de Jul de 2017 a la(s) 5:52 PDT

Strollin #france #grateful Una publicación compartida de Kris Jenner (@krisjenner) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 5:33 PDT