El rapero hizo una declaración que nadie esperaba y que pone en entredicho su matrimonio

Llevan más de diez años juntos, han logrado consolidar un imperio en la industria de la música y el entretenimiento. Forbes los nombró la pareja más poderosa debido a que su fortuna supera los mil llores de dólares. Sus nombres son rentables, basta que alguno de los dos diga algo para volverse tendencia. Jay-Z es uno de los productores de hip-hop más poderosos y ella, una de las cantantes más influyentes. ¿Algo podría salir mal? Sí, y eso sería que su matrimonio llegue a su fin.

Hace algunos días, el más reciente materia de Jay-Z salió a la luz y ahí confirma lo que ya se rumoraba. Le fue infiel a Beyoncé. Ahora, con Footnotes for 4:44, el intérprete habla de su relación con la cantante y deja claro que no todo es miel sobre hojuelas.

"La realidad es ésta: levantamos una mansión enorme y preciosa sobre una relación que no estaba al 100% construida sobre sentimientos verdaderos, y todo comenzó a tambalearse." Eso no es todo, también señala que en algún momento de la relación ambos supieron que no funcionaba más, que todo se tornó incómodo y la magia se perdió.

El rapero también se arrepiente de haber engañado a Beyoncé, pues señala que pudo haberlo perdido todo, la canción '4:44' es una disculpa pública a su esposa, pero también una reflexión sobre lo que ocurrió y todo lo que arriesgó por una crisis y aventura.

Estas declaraciones se suman al historial de polémicas en las que la pareja se ha visto envuelta, una de ellas fue cuando Beyoncé lanzó 'Lemonade', melodía con la que evidenciaba a su pareja y los momentos de crisis que estaban atravesando. El episodio del elevador entre Solange y Jay-Z, también tambaleó la relación, aunque han pasado muchos años desde aquel día, los medios nunca olvidarán la pelea del ascensor.

De hecho, la ira de Solange se desató luego de que Jay-Z estuviera coqueteando con Rachel Roy durante la gala del MET, situación que le molestó y que fue la causante de la épica pelea.

Beyoncé, quien acaba de convertirse en madre por segunda ocasión, no ha dicho nada, está concentrada en sus pequeños y en Blue Ivy, pero lo que es un hecho es que el escándalo los sigue y los pone al filo del divorcio.

