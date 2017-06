Ser amiga de Taylor Swift no es nada fácil y la intérprete de 'Royals' demostró tener sentimientos encontrados al respecto

Por Karen Hernández

Tener a Taylor Swift no es cualquier cosa, o al menos así lo ha pintado el medio artístico. la rubia es conocida por su pegajosa música pero también por la gran cantidad de escándalos que incluyen una larga lista de galanes y amigos desechados.

Claro, pertenecer al círculo cercano de Taylor no es tarea fácil y mientras hace trizas a sus enemigos, defiende a muerte a los que le demuestran lealtad. Gigi Hadid, Selena Gomez, Ellie Goulding y Lily Aldridge han pasado las pruebas para ser su amiga.

DESCUBRE MÁS

Sin embargo, alguien que también pertenece a este selecto grupo es Lorde, la intérprete de 'Royals' quien dejó a todos boquiabiertos al describir lo que significa tener la amistad de Taylor Swift.

Lorde no escatimó en sus palabras e inició lo que parece una nueva guerra con la rubia al expresarse fríamente y compararla con "una enfermedad autoinmune":

"Es como tener una amiga con alergias muy específicas, hay sitios a los que no pueden ir juntas y ciertas cosas que no puedes hacer con ella. Hay diferentes consideraciones que hacer dentro de esa amistad. Es como tener una amiga con una enfermedad autoinmune", expresó Lorde en una entrevista con The Guardian.

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Nov 7, 2016 at 11:22pm PST

Pero ante la respuesta sobre "la dificultad de mantener una amistad con alguien tan popular como Taylor Swift", la cantante fue víctima de un sin fin de críticas al decir que su analogía era pobre y ofensiva. Muchos seguidores del T Squad, asociaron las palbras de Lorde con Selena Gomez, también amiga de Swift pues en 2015, Gómez reveló que había sido diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune que la obligó a alejarse una temporada de los medios y de su carrera.

"Me pregunto cómo se siente Selena Gómez con esto", escribió un usuario de Twitter. "Qué analogía increíblemente ignorante hizo Lorde".

Tras la polémica sucitada en Twitter, Lorde respondió con una disculpa y aceptando que sus comentarios estaban completamente fuera de lugar. "No mencioné a Taylor pero lo heché a perder y fui muy insensible. Lo siento", escribió la cantante.

El manifiesto de Taylor Swift

La usuaria podrá tener razón con respecto a Selena Gomez pero Lorde, al referirse a Taylor como "una amiga alérgica con la que no puedes haer muchas cosas" podría encauzar en las mil y un exigencias que Taylor Swift impone sobre sus amistades como que está prohibido decir mentiras y ocultar secretos o hablar mal a sus espaldas, recordar los cumpleaños de cada miembro del grupo, si van a escribir un tuit o publicar algo sobre ella, debe aprobarlos primero (al igual que los outfits y novios) y sobretodo que nadie puede hablarle a la cantante hasta que ella haya dado la palabra.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Ellas son las famosas gay que no han ocultado su amor y lo comparten en redes sociales