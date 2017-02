Una nueva teoría culpa al guapo actor por el garrafal error

Por Andrea Sánchez

Como seguro ya habrás leído, y si no lo has hecho dale clic aquí, ayer se llevó a cabo la entrega 89 del Oscar y el final quedó grabado para la historia y será recordado por siempre. Resulta que se equivocaron al decir la película ganadora del año. Aunque la empresa organizadora ya salió a tratar de esclarecer las cosas, las conspiraciones no se han hecho esperar.

Una de las teorías culpa al guapo Leonardo DiCaprio pues fue él quien anunció el Premio a Mejor Actriz, que se llevó Emma Stone. Lo acusan de haber puesto el sobre en la mesa, mismo que Warren tomó y así sucedió toda la equivocación.

Usuarios de redes sociales dijeron que todo se trataba de un teoría conspiradora por parte del ganador del Oscar por 'El Renacido' que se vengó de la Academina por todas las nominaciones fallidas en las que no ganó. Algo muy maquiavélico ¿no creen?

La única verdad es que cuando Emma y Leo salieron del escenario, ella llevaba el sobre rojo, lo cual termina con las teorías alrededor de este polémico error.

