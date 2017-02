La cantante de R&B se ha caracterizado por su gran voz, sus escotados vestuarios y sus exigentes peticiones de diva.

Por Karen Hernández

Mariah Carey es una de las cantantes mejor pagadas del mundo- Este ícono de los 90 es conocida por sus potentes vocales, el "All I Want For Christmas Is You" que suena en cada centro comercial durante la época navideña, sus cirugías y sus excentricidades. Mariah es una auténtica diva en todos los sentidos y todo un personaje que jamás pasa desapercibido. A continuación, te dejamos 7 excentricidades que han convertido a esta celebridad en la reina de los tabloides.

DESCUBRE MÁS

1. Mariah presentó su canción "I Don't" con el rapero YG, donde no sólo muestra sus curvas con un leotardo de encage, sino también quema el vestido de novia que usaría para casarse con su ahora ex pareja, James Packer. así, el vestido Valentino valuado en $250,000 dólares, se convirtió en una gran fogata como un mensaje más que directo para Parker. Además, el video fue grabado en la mansión que compartiría con este, después de convertirse en marido y mujer. ¿Novia psicópata? Casi no.

2. La cantante subió un par de videos y sensuales fotografías donde "hace ejercicio" portando un un outfit poco común para la ocasión: medias de red y tacones. La diva dejó claro que lo suyo no es perder el estilo ni tener complejos, sin embargo, se convirtió en blanco de burlas por verse demasiado ridícula. Mariah declaró que es adicta a los tacones y que no puede llevar zapatos bajos ya que sus pies "los repelen".

A photo posted by Mariah Carey (@mariahcarey) on Feb 2, 2017 at 7:35pm PST

3. Cada vez que va a un restaurante, la cantante lleva hasta 11 guardaespaldas para que rodeén la mesa e impidan que otros la vean comiendo.

4. La cantante suele hospedarse en hoteles de lujo y sus exigencias son tales que incluso hay que modificar las instalaciones de estos. Para que Mariah estè contenta, debe montar un gimnasio lo màs cercano posible a su suite, además de que renta el piso entero para que nadie màs se hospede y la moleste. Los únicos que pueden estar son sus estilistas, publicistas, asistentes, representantes y equipo de seguridad. Esto también lo ha aplicado cuando se trata de viajar en avión, ya que compra todos los asientos para que nadie más pueda subirse.

5. Mariah es muy exigente en cuanto a la habitación donde duerme, ya que tiene que estar a una temperatura específica con niveles de humedad altos para preservar sus cuerdas vocales. Por ello, es indispensable que alrededor de la cama de la cantante estèn 20 humidificadores que simulen un sauna. Debido a la humedad,todos los aparatos elecrtónicos deben estar resguardados en protectores de cristal.

6. No es extraño escuchar que los famosos aseguran partes de su cuerpo por millones de dólares, pero Mariah Carey es quizá la que más ha invertido en esto. La cantante es conocida por su curvilínea figura, y por sus repentinos cambios de peso y restiramientos. SIn embargo, su figura es casi tan importante como su voz, por lo que lo aseguró 70 millones de dólares, de los cuales, 35 millones van para proteger su voz.

7. Como la diva que es, Mariah siempre espera ser recibida como si fuera de la realeza, por eso, al llegar a cualquier evento, debe ser recibida con flores, velas blancas y una alfombra roja.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

8 famosas de "extraña belleza" que no podrán dejar de mirar

Y EN VIDEO

Aprende a conectarte con tu alma con este ejercicio