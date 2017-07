Las hermanas son expertas en el negocio de la moda y la belleza pero esta vez fueron demasiado lejos y desataron reacciones inesperadas

Por Karen Hernández

En el último año, las hermanas Kendall y Kylie Jenner han sabido dominar la industria de la moda y la belleza como nadie, sin embargo, parece que su último lanzamiento no obtuvo el mejor recibimiento, al grado de que las llamaron "irrespetuosas" y "repugnantes".

Las polémica llegó con su nueva línea de camisetas con imágenes de raperos y bandas de rock icónicas, ¿el problema?, que sus rostros fueron colocados encima de éstas, dejando en segundo plano a Pink Floyd y Ozzy Osbourne. Como era de esperarse, el intento por enloquecer a los millenials con su "idea milloanria", terminó por enfurecer no sólo a los fans, sino a los propios artistas.

Es común encontrar aparadores repletos de la imagen de nuestras bandas y músicos favoritos, ¿pero por qué ligarlos a las Kardashian Jenner?. Las camisetas de grupos sin duda tienen un significado especial detrás de ellas pero muchas celebridades han abusado de su posición millenial para desmitificar y arrebatarles la importacia que éstas tienen para los fans. Quizá es por el colorido del arcoiris en el logo de Pink Floyd o la rudeza del la tipografía de Metallica las que hicieron creer a estas chicas que sería cool convertirlos en una moda de niña bonita.

Foto: Kendall&Kylie

Personajes como Voletta Wallace, madre del rapero fallecido Notorious B.I.G., no dudó en recurrir a las redes sociales para expresar su descontento al ver el rostro de su hijo, con el rostro de las Jenner encima. La mujer afirmó que la iniciativa era "Irrespetuosa, asquerosa y una de las peores explotaciones" y amenazó a las hermanas con tomar acción legal si las camisas "vintage", seguían a la venta ya que nisiquera pidieron permiso para usar dicha imagen.

"No estoy segura de quién le dijo a @kyliejenner y @kendalljenner que tenían el derecho de hacer esto. La falta de respeto de estas niñas ni siquiera llega a mi entendimiento y me desconcierta. No tengo ni idea de por qué sienten que pueden explotar las muertes de 2pac y mi hijo Christopher para vender una camiseta. Esto es irrespetuoso, repugnante y explotación en su peor !!!"

I am not sure who told @kyliejenner and @kendalljenner that they had the right to do this. The disrespect of these girls to not even reach out to me or anyone connected to the estate baffles me. I have no idea why they feel they can exploit the deaths of 2pac and my Son Christopher to sell a t-shirt. This is disrespectful , disgusting, and exploitation at its worst!!! Una publicación compartida de Voletta Wallace (@volettawallace) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 9:31 PDT

La esposa de Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne, también manifestó su molestia.

"Niñas, no se han ganado el derecho de poner sus rostros con íconos musicales. Quédense con lo que saben hacer...brillo labial".

Girls, you haven’t earned the right to put your face with musical icons. Stick to what you know…lip gloss. pic.twitter.com/BhmuUVrDBn — Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) June 29, 2017

Jeff Jampol, gerente de The Doors y de los bienes de Jim Morrison, también se manifestó y dijo: "Este es un caso de personas que se forman a sí mismas como celebridades que son por ser súper conocidos, pero en realidad no hacen nada y tratan de utilizar, robar y capitalizar los legados de aquellos que realmente hicieron algo y dejaron un mensaje y un arte increíble".

Las hermanas atendieron las críticas y horas después retiraron los productos. Kendall Jenner envió un mensaje:

"Estos diseños no fueron bien pensados y nos disculpamos profundamente con cualquiera que se haya molestado u ofendido, especialmente a las familias de los artistas. Somos grandes fans de su música y no era nuestra intención faltarle el respeto a estos íconos de la cultura. Las camisetas y las imágenes se han retirado. Usaremos esto como una oportunidad para aprender de estos errores y otra vez, lo sentimos mucho"

No es que esté mal que las camisetas con rostros y logotipos de bandas se conviertan en objeto de deseo en un aparador, pero si se va a convertir en una moda, estas chicas deben tomar en cuenta varias cosas: primero, el que sean Kardashian-Jenner no les da derecho a adueñarse de todo a su antojo, hay derechos y hay sentido común. Segundo, no es necesario llevar puesta la cara de ninguna de ella. Y tercero, si llevas una camiseta de un grupo, tienes que ser fan y entender el culto que hay detrás porque sí, la música se venera como una relegión.

